Fortnite: rimandata la rimozione della mira assistita e dei controlli legacy

La scorsa settimana Epic Games aveva annunciato l'intenzione di rimuovere la mira assistita di Fortnite ed i comandi legacy, inizialmente era prevista per una patch per metà marzo ma a quanto pare le cose sono cambiate.

Al momento la mira assistita ed i controlli classici sono ancora disponibili su Fortnite ed il conto alla rovescia lanciato nei giorni scorsi è terminato senza che nulla accadesse realmente. Cosa succederà dunque adesso? La rimozione dei comandi legacy è solamente rimandata e sono in molti a pensare che l'aggiornamento di Fortnite del 17 marzo possa finalmente rimuovere questo aspetto del gioco, mal digerito anche da pro player e streamer.

L'update 12.20 è atteso per la giornata di oggi, in mattinata i server di Fortnite andranno offline per manutenzione programmata, tra le 12:00 e le 13:00 l'infrastruttura dovrebbe tornare online insieme al changelog ufficiale diffuso da Epic Games, scopriremo così se la mira assistita verrà rimossa oppure no.

