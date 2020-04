Fortnite: rimbalza su diverse Teste di Astro giganti

Con l'arrivo dell'evento Astronomical di Fortnite sono disponibili una serie di nuove sfida a tema Travis Scott. Una di questa richiede di rimbalzare su cinque teste Astro giganti differenti: vi spieghiamo come completarla, mostrandovi dove si trovano le teste giganti.

In occasione dell'evento Astronomical di Travis Scott sono state introdotte cinque teste Astro giganti all'interno dell'isola di Fortnite. Si tratta di teste d'oro di grandi dimensioni, sulle quali è possibile rimbalzare atterrando sopra di esse.

La sfida in questione richiede di rimbalzare su 5 teste Astro giganti diverse. Vediamo insieme come portarla a termine.

Dove rimbalzare sulle Teste di Astro giganti

Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, le 5 teste di Astro giganti si trovano nei pressi di Spiagge Sudate, all'interno dei cerchi rossi che abbiamo tracciato sulla mappa.

Per completare la sfida, dunque, non dovete far altro che atterrare e rimbalzare su ciascuna di esse. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, vi basta dare un'occhiata al video che abbiamo riportato in cima.

Parlando invece delle altre sfide di Travis Scott, se avete bisogno di aiuto vi ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la sfida che richiede di danzare sulla pista da ballo di Yacht o Doposci per un totale di 10 secondi.