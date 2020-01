Fortnite: Rimbalza su oggetti rimbalzanti in partite diverse

Una delle missioni Palla 8 vs Palla in Buca di Fortnite richiede di rimbalzare su un oggetto rimbalzante nell'arco di tre partite diverse. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla facilmente.

Cosa sono gli oggetti rimbalzanti? Dove è possibile trovarli all'interno dell'isola di Fortnite Capitolo 2? Ve lo mostriamo di seguito, spiegandovi come completare facilmente la missione che richiede di rimbalzare su un oggetto rimbalzante in tre partite diverse.

Dove rimbalzare su un oggetto rimbalzante in Fortnite

Esistono diverse tipologie di oggetti rimbalzanti sulla mappa di Fortnite Capitolo 2. Se volete completare in fretta la missione in questione, tuttavia, vi consigliamo di atterrare direttamente a Sabbie Sudate e saltare sopra gli ombrelloni. Questi ultimi, infatti, sono degli oggetti rimbalzanti, e basterà salire sopra di essi per portare a termine l'obiettivo.

Per completare la missione, dunque, non vi resta che atterrare nei pressi di Sabbie Sudate e saltare sopra la superficie degli ombrelloni da spiaggia, e ripetere l'operazione nell'arco di tre match differenti, proprio come potete vedere nel filmato che abbiamo riportato in apertura.

