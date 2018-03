Fortnite: rimborsi in arrivo per le vittime di hacking con account violato

ha annunciato che i giocatori divittima di hacking dell'account saranno rimborsati. Nell'ultimo mese sembra infatti che alcuni hacker siano riusciti a violare alcuni profili, acquistando oggetti in-game e contenuti a spese degli ignari utenti.

La compagnia non ha quantificato il numero di account effettivamente violati ma non ha negato che alcuni giocatori hanno notato addebiti fraudolenti sulle proprie carte di credito, relativi ad acquisti non eseguiti in maniera consapevole. Per l'occasione, Epic ha aperto una email di supporto che potrà essere utilizzata per segnalare eventuali frodi, inoltre la compagnia ricorda a tutti di attivare l'autenticazione di sicurezza in due fattori per migliorare la sicurezza del proprio account.

Fortnite è uno dei giochi più popolari del momento e gli account sembrano fare molta gola agli hacker, per questo vi invitiamo ad adottare tutte le precauzioni possibili per proteggere il vostro profilo. Ricordiamo, infine, che ieri Epic ha aperto le registrazioni per i test di Fortnite Mobile su iOS, così da permettere ai possessori di iPhone e iPad di provare il gioco prima del lancio ufficiale previsto per il 2018.