Fortnite, rimossa la Mysterious Mansion: conteneva una scena di suicidio

Con l'iniziativa Il Quartiere, Epic Games ha offerto ai giocatori di Fortnite l'opportunità di dare libero sfogo alla propria creatività andando a costruire e personalizzare una piccola sezione dell'isola del celeberrimo Battle Royale.

Il Quartiere si aggiorna a cadenza regolare con i nuovi contenuti a cui hanno dato vita i giocatori di volta in volta tramite la Modalità Creativa. Il 2 aprile è stata aggiunta la Mysterious Mansion, una tenebrosa abitazione realizzata dall'utente FuryLeaks. Nulla di strano se non fosse che, all'interno di una delle stanze di questa casa, vi era rappresentata una palese scena di suicidio, a cui potete dare uno sguardo tramite il breve filmato che trovate in calce. Evidentemente, il team di Epic ha ritenuto sin troppo macabra la scena ed ha deciso infine di eliminare del tutto la costruzione del giocatore.

FuryLeaks, dal canto suo, è entrato in contatto con la redazione di Polygon per assicurare che si è trattato solo di un malinteso, e che il suo obiettivo si limitava a voler creare una casa colpita da un terremoto. L'utente ha anche mostrato uno screenshot della conversazione avuta con il team di Fortnite che, pur consapevole del possibile fraintendimento che poteva venire a crearsi, ha deciso inizialmente di approvare la proposta creativa di FuryLeaks.

Sempre grazie alla modalità Creativa di Fortnite, i giocatori hanno realizzato la mappa zombie di Call of Duty Black Ops 2. Nel frattempo è stato inoltre scovato un nuovo bug all'interno del gioco che permette di sparare con l'arco esplosivo senza essere visti.