Fortnite: rimosso il deltaplano Dragacorno di Deadpool

Il deltaplano Dragacorno di Deadpool è stato rimosso da Fortnite in queste ore, accusato dalla community di essere non un semplice oggetto estetico, bensì legato a meccaniche pay to win. Facciamo chiarezza.

Il deltaplano in questione ha fatto il suo debutto ad aprile insieme alla skin di Deadpool, sembra però che Dragacorno a causa di una particolare animazione delle ali renda molto difficile vedere i giocatori in volo, dando quindi dei vantaggi concreti ai possessori del deltaplano. La community è ovviamente insorta in quanto gli oggetti cosmetici non dovrebbero garantire pregi di alcun tipo. Dopo aver valutato attentamente i feedback e le lamentele dei giocatori, Epic ha rimosso il deltaplano di Deadpool dalla playlist Arena ed ha promesso di modificarlo, offrendo un rimborso a coloro che lo hanno acquistato.

Ricordiamo che questa settimana Fortnite ospita l'evento Party Reale con Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5, il concerto si terrà sabato 9 maggio alle 03:00 del mattino con una replica prevista per lo stesso giorno alle 20:00 ora italiana. Tutti coloro che effettueranno il login a Fortnite in questo weekend riceveranno anche l'esclusivo dorso Ali al Neon, non disponibile in nessun altro modo.