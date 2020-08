Fortnite rimosso da Play Store: Epic cita in giudizio anche Google

Si evolve ulteriormente la vicenda che vede coinvolte Epic Games, Apple e Google, in un contenzioso legato alle recenti modifiche apportate dalla software house al sistema di acquisto di valuta in-game in Fortnite: Battaglia Reale.

La decisione ha infatti causato, in rapida successione, la rimozione del battle royale da App Store e, in seguito, da Play Store. L'esclusione di Fortnite dallo store Google ha generato le medesime reazioni rivolte da Epic Games nei confronti della Casa di Cupertino. In seguito alla rimozione del gioco da App Store, Epic ha fatto causa ad Apple, accompagnando l'annuncio della decisione a un messaggio parodistico nei confronti del colosso tecnologico.

Dalle pagine di The Verge, giunge infatti la conferma dell'intenzione di Epic Games di citare in giudizio anche Google. La software house invoca infatti la presunta violazione delle norme antri-trust, legate cioè alla pratica di una corretta concorrenza. Nel condividere le proprie riflessioni, Epic ha citato il celebre motto di Google, "Non essere malvagia" ("Don't Be Evil"), accusando il colosso della tecnologia di aver rinnegato il principio guida e impegno.



Al momento, non è chiaro in quale direzione si evolverà la situazione, con Fortnite: Battaglia Reale attualmente escluso sia dall'App Store di Apple sia dal Play Store di Google.