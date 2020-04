Fortnite: rinfocola un Falò, consuma Mela raccolta e Fungo raccolto

Dopo avervi spiegato come parare i danni con il Kingsman, in questa mini-guida alle sfide di Skye della settimana 8 di Fortnite vi mostriamo come completare quella che richiede di rinfocolare un falò, consumare una mela raccolta e consumare un fungo raccolto.

Per portare a termine la sfida dovete attivare un falò e raccogliere e consumare una mela e un fungo. Dove si trovano questi oggetti all'interno della mappa di Fortnite? Qual è la location più conveniente in cui recarsi per completare queste azioni nel minor tempo possibile? Scopriamolo insieme.

Le posizioni dei Falò, delle Mele e dei Funghi in Fortnite

Sulla mappa riportata a fondo pagina sono indicate tutte le posizioni dei falò, delle mele e dei funghi che è possibile trovare sull'isola di Fortnite Battaglia Reale.

Come potete vedere, i falò sono sparsi in gran quantità su tutta la mappa. I funghi si trovano in grandi quantità a Foresta Frignante e Pantano Palpitante, mentre le mele sono concentrate nel frutteto situato a nord di Fattoria Frenetica.

Per completare la sfida siete liberi di spostarvi da una di queste location all'altra, in modo da rinfocolare un falò, raccogliere una mela e un fungo per poi consumarli separatamente. Se volete completare il tutto nel modo più rapido possibile, vi consigliamo di andare a Fattoria Frenetica, dove nei pressi troverete tutti questi oggetti. Nell'area sono infatti presenti un paio di falò, a nord troverete il frutteto con le mele, mentre a ovest ci saranno i funghi.

Per aiutarvi con un riferimento visivo, potete dare un'occhiata al video riportato in cima. A che punto siete con le sfide di Skye della settimana 8 di Fortnite? Ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche dove trovare le spade di Skye nella pietra in luoghi elevati.