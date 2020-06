Fortnite: anche Rippley diventa un simpatico Funko Pop

Continua ad espandersi la già ricca collezione di prodotti Funko dedicati alle skin di Fortnite Battaglia Reale e questa volta tocca a Rippley. L'azienda produttrice di oggetti da collezione ha infatti annunciato che il simpatico personaggio fatto di succo Succo Succoso sta per trasformarsi in una piccola statuina.

Il prodotto, che in territorio americano potrà essere acquistato solo in occasione del Comic Con 2020, arriverà a breve anche in Europa ma l'azienda non ha ancora svelato quando e quali catene avranno l'esclusiva sulla vendita. Quello della skin introdotta con Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 non è però l'unico annuncio della giornata, dal momento che Funko ha anche annunciato un pacchetto contenente in una sola confezione i due Pop di Super Sonic e Super Tails oltre all'arrivo di due nuovi Pokémon in versione "flocked": MewTwo e Vulpix.

In attesa di scoprire quali altri costumi del titolo Epic Games faranno il proprio debutto come Funko Pop, vi ricordiamo che solo qualche settimana fa sono arrivati sugli scaffali di tutti i negozi i Funko Pop di Galaxy e Ghoul Trooper di Fortnite.

A proposito, avete già dato un'occhiata alla nuova linea di Funko Pop a tema Cyberpunk 2077?