Fortnite Rippley vs Slime: come nuotare 50 metri in meno di 5 secondi

I giocatori di Fortnite possono dedicarsi alle nuove missioni Rippley vs Slime. Tra queste ce n'è una che richiede di nuotare per 50 metri in meno di 5 secondi: di seguito vi spieghiamo come portarla a termine nel modo più semplice possibile.

Dopo avervi spiegato come effettuare eliminazioni a Rapide Rischiose, Forte Frittella o Idro 16, in questa mini-guida vi mostreremo come completare facilmente la missione che richiede di percorrere 50 metri a nuoto in meno di 5 secondi.

Come nuotare 50 metri in meno di 5 secondi in Fortnite

Dal momento che ci viene richiesto di nuotare, per prima cosa dobbiamo individuare una zona dell'isola di Fortnite Capitolo 2 con dei corsi d'acqua. Per completare facilmente la sfida vi consigliamo di andare verso i fiumi che si trovano al centro dell'isola, come vi abbiamo segnalato sulla mappa riportata a fondo pagina.

Una volta giunti sul luogo, prestate attenzione al verso della corrente. Per capire verso quale direzione sta spingendo il vendo, vi basta vedere verso dove si sta muovendo l'acqua. Per nuotare più rapidamente non dovrete far altro che nuotare seguendo lo stesso verso della corrente. Per guadagnare ulteriore velocità, potete nuotare tuffandovi continuamente a pesciolino, premendo il tasto dello sprint, proprio come mostrato nel video riportato in cima.

Così facendo, sarete in grado di percorrere 50 metri a nuoto in meno di 5 secondi, portando a termine l'obiettivo. Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili anche le missioni Palla 8 vs Palla in Buca, e che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato dove visitare i Campi Base in Montagna.