Fortnite Rippley vs Slime: come ottenere le Medaglie Avvoltoio Oro facilmente

Dopo avervi spiegato dove trovare lo gnomo nascosto tra le segherie di Truciolndia, in questa mini-guida alle missioni Rippley vs Slime di Fortnite vi mostriamo come ottenere facilmente le medaglie Avvoltoio Oro perquisendo i forzieri, i lama e le consegne dei rifornimenti.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per completare la missione "Ottieni medaglie Avvoltoio Oro perquisendo forzieri, lama e consegne dei rifornimenti".

Come guadagnare le medaglie Avvoltoio Oro

Per guadagnare una medaglia Avvoltoio Oro dovete aprire 12 bottini tra forzieri, lama o consegne dei rifornimenti nell'arco di una partita. Potete aprire 12 bottini dello stesso tipo (quindi 12 forzieri, 12 lama o 12 consegne dei rifornimenti), oppure arrivare a 12 aprendone un po' e un po' delle tre tipologie.

L'importante è arrivare ad aprire 12 bottini nell'arco di una singola partita. Come farlo nel modo più semplice possibile per completare la missione in questione?

Come ottenere 3 medaglie Avvoltoio Oro e completare la missione Rippley vs Slime

La missione richiede di guadagnare in tutto 3 medaglie Avvoltoio Oro, naturalmente nel corso di tre partite differenti. Per ottenere queste medaglie vi consigliamo di visitare le location ricche di bottini come Pantano Palpitante, o ancora meglio le zone con una buona dose di forzieri, lama e consegne dei rifornimenti che non siano troppo affollate, come la porzione sud-orientale della mappa.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come completare la missione, potete dare un'occhiata al video riportato in cima. Intanto ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la missione Visita Campi base in montagna.