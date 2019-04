Fortnite e risoluzione stretchata: i pro player criticano Epic per i continui cambiamenti

Come era logico attendersi, i giocatori professionisti di Fortnite Battaglia Reale non hanno accolto favorevolmente la decisione, assunta da Epic Games, di proibire la risoluzione stretchata nelle playlist competitive del loro iconico sparatutto multiplayer.

In virtù di questa modifica, i pro player che desiderano partecipare al torneo Fortnite World Cup 2019 si vedono costretti a utilizzare la risoluzione nativa 16:9. Se personalità come Ninja hanno deciso di abbandonare il gioco (seppur temporaneamente... molto temporaneamente!) come forma di protesta per le novità di gameplay apportate da Epic con la patch v8.20, altre personalità della scena eSport come Ryan "Chap" Chaplo del team Liquid o Jake "POACH" Brumleve si sono attivate per chiedere apertamente agli autori statunitensi di tornare sui propri passi.

Secondo quanto spiegato da Chap e Poach nel corso degli ultimi streaming tenuti su Twitch in compagnia dei loro numerosi appassionati, a mandare su tutte le furie la scena dei pro player di Fortnite non è l'introduzione del blocco della risoluzione in quanto tale (che difatti viene giudicata positivamente da molti giocatori professionisti) ma la decisione di introdurlo nel corso di un torneo così importante come può esserlo, appunto, il Fortnite World Cup 2019.

L'impossibilità di adattarsi al nuovo sistema, di conseguenza, ha indotto molti pro player a saltare le qualificazioni al torneo: sia Chap che Poach, infatti, sottolineano come l'assenza di un doveroso periodo di transizione nel passaggio da una risoluzione stretchata ai 16:9 stravolge la memoria muscolare acquisita per mesi dai giocatori professionisti, obbligando questi ultimi a "reimparare daccapo" i movimenti di gioco per acquisire la reattività necessaria per primeggiare nelle competizioni eSport più avanzate.

Per un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate le ultime, controverse dichiarazioni di Ninja e il commento di Tfue del clan FaZe che, invece, si dice apertamente favorevole alle modifiche compiute da Epic con l'update 8.20.