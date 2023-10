Fortnite e il ritorno del Capitolo 1: i teaser svelano le prime skin, c'è il Cavaliere

Come ormai ben saprete, il Capitolo 4 di Fortnite si concluderà con una breve stagione che vedrà tornare la mappa e il loot delle prime versioni del battle royale. A tal proposito, gli ultimi teaser di Epic Games hanno permesso di scoprire qualcosa in più su Battle Pass e contenuti di questo peculiare aggiornamento.

Da qualche ora a questa parte, i canali social ufficiali stanno pubblicando i frammenti di un'immagine che diventa sempre più ricca di dettagli e permette agli appassionati di farsi un'idea in merito alle skin, ai veicoli e alle armi che troveremo (o ritroveremo) nel corso del prossimo mese.

Parlando di costumi, sembrerebbe che l'intenzione del team di sviluppo sia quella di proporre una sorta di 'remake' di skin arrivate nel corso del Capitolo 1. Non a caso, tra i teaser mostrati fino ad ora possiamo trovare sia una versione rinnovata del celebre Cavaliere Nero che quella di Ragnarok, il vichingo dalla chioma azzurra. Possiamo inoltre notare che è in arrivo anche l'ennesima versione di Bananita, uno dei personaggi più folli ed apprezzati dai fan. Per quello che riguarda invece i veicoli, torneranno la girosfera e gli aeroplani, senza contare che potremo nuovamente posizionare torrette e piazzare trappole.

Per chi non lo sapesse, i rumor parlano di una stagione della durata di un mese che si chiuderà con un grosso evento in diretta che darà il via al Capitolo 5. Ogni settimana, inoltre, dovremmo assistere ad un aggiornamento che permetterà ai giocatori di ripercorrere gli eventi topici del primo capitolo del battle rotale gratis.

