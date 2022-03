Fortnite: il ritorno delle costruzioni è imminente? Lo suggerisce un leak

I curatori del canale social FortniteBR (non associato a Epic) condividono il leak della data in cui dovremmo assistere alla fine dell'attuale fase di Fortnite senza costruzioni, una delle tante innovazioni apportate dagli sviluppatori del battle royale gratuito con il lancio della Stagione 2 del Capitolo 3.

Stando alle indiscrezioni raccolte e condivise dai dataminer e dai leaker che gestiscono il profilo Twitter conosciuto come "Fortnite News", la conclusione dell'attuale fase ingame dominata dalla "No Build Mode" dovrebbe avvenire davvero molto presto.

I leaker di FortniteBR, infatti, si dicono certi del fatto che gli appassionati di Fortnite Battaglia Reale potranno tornare a costruire strutture sull'isola a partire dalla giornata di domani, martedì 29 marzo, supponiamo nella tarda mattinata o nel primo pomeriggio dopo il riavvio dei server e il reset delle sfide che accompagna il consueto aggiornamento settimanale del kolossal sparatutto.

In passato, il team di FortniteBR ha dato più volte prova di attendibilità, come nel recente caso delle anticipazioni sul Battle Pass di Fortnite Stagione 2 con Doctor Strange, ma come di consueto vi invitiamo a prendere con le pinze ogni genere di indiscrezioni e ad attendere delle comunicazioni ufficiali da parte di Epic Games che, presumibilmente, non tarderanno ad arrivare.