Fortnite: rivelata la nuova modalità a tempo limitato Domina la Discoteca

La sezione Notizie di Fortnite Battle Royale si è appena aggiornata, rivelandoci che il titolo a opera di Epic Games si appresta ad accogliere una nuova e folle Modalità a Tempo limitato, intitolata "Domina la Discoteca".

La descrizione ufficiale della modalità recita: "Conquista e difendi piste da ballo in tutta l'isola utilizzando emote per ottenere punti". Sembra proprio, dunque, che in Domina la Discoteca dovremo darci battaglia a colpi di danza: i giocatori dovranno prima combattere per ottenere il controllo delle piste da ballo sparse per la mappa e successivamente guadagnare punti ballando con le emote. Che ne pensate? Per il momento, la data di debutto della nuova Modalità a Tempo limitato rimane ignota, ma probabilmente non dovremo attendere a lungo per poterci scatenare in pista. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Epic Games.

Nel frattempo vi segnaliamo che le Sfide della Settimana 2 della Stagione 6 di Fortnite Battle Royale, che saranno disponibili dalle 15:00 (fuso orario italiano) di giovedì 4 ottobre, sono trapelate online con qualche giorno d'anticipo. Sulle nostre pagine, inoltre, potete scoprire come completare la Sfide della Settimana 1 "Danza sotto le luci di diversi lampioni stradali" e dove trovare la Stella della Battaglia nascosta.