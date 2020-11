Fortnite, riviviamo il concerto di J Balvin: gli orari delle repliche in-game

La scorsa notte, a partire dalle ore 02:00, è andando in scena il concerto di J Balvin all'interno della modalità Party Reale di Fortnite. Un orario piuttosto scomodo per noi italiani, ma per fortuna è possibile rimediare guardando dei video su YouTube oppure assistendo dal vivo alla replica fissata per la giornata di oggi!

Organizzata per movimentare ulteriormente l'evento di Halloween L'Incubo, la lunga performance è stata animata dai più grandi successi della star colombiana, oltre che dal debutto del nuovo brano realizzato in collaborazione con Sech, chiamato La Luz. Se vi siete persi il concerto di J Balvin potete rimediare guardando il filmato in apertura di notizia, oppure, ancora meglio, assistendo alle repliche fissate per la giornata di oggi primo novembre: una alle 19:00 e un'altra alle 23:59, sempre sul Palco principale del Party Reale.

Per l'occasione, Epic Games ha anche messo in vendita nel negozio degli oggetti la skin a tema Milite della festa (rara, 1.200 V-Buck), alla quale è dedicata un'iniziativa speciale: tutti i proprietari di Milite della festa che hanno partecipato o parteciperanno a una qualsiasi esibizione del Party dell'altro mondo di Fortnite sbloccheranno lo stile esclusivo J Balvin. Non è necessario indossare il costume durante lo show per sbloccare lo stile extra, potete assistere al concerto con la skin che più vi aggrada.