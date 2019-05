Fortnite: riviviamo l'evento Unvaulting grazie ad un replay cinematografico

Nella serata di ieri 7 maggio, a pochi giorni dall'inizio della Stagione 9, il mondo di gioco condiviso di Fortnite Battaglia Reale è stato ancora una volta sconvolto da un evento di grandi proporzioni.

Il bunker di Sponde del Saccheggio si è infine aperto per accogliere nelle sue profondità i giocatori, che sono stati posti dinanzi ad una votazione. A suon di picconate, hanno avuto l'opportunità scegliere un oggetto da riportare nel gioco, tra i tanti che in passato sono stati riposti nel deposito. A vincere, con grande margine, è stata la Pistola a tamburo, una potente arma da sempre molto apprezzata dalla comunità. Risulta già rinvenibile sui campi di battaglia, ma sarà esclusa dalle imminenti qualificazioni della Coppa del Mondo per evitare di alterare il delicato bilanciamento.

Dopo la votazione, i giocatori hanno spiccato il volo per assistere alla spettacolare eruzione del vulcano, che ha raso letteralmente al suolo Pinnacoli Pendenti e Corso Commercio. D'ora in avanti, nulla sarà più lo stesso. Se per un motivo o per l'altro non avete potuto partecipare a tutto ciò, allora abbiamo ciò che fa al caso vostro: uno filmato cinematografico realizzato con la modalità replay, privo dell'interfaccia utente e libero dai vincoli imposti dalla classica telecamera in terza persona. Grazie ad esso, potete ammirare da vicino tutti i momenti salienti dell'evento Fortnite Unvaulting. Lo trovate in cima alla notizia, buona visione!

Il video può risultare incredibilmente utile anche per coloro che non hanno potuto assistere all'avvenimento a causa dei problemi tecnici, per i quali Epic Games si è già scusata. Per farsi perdonare, regalerà il deltaplano Arcana a tutti i giocatori che sono entrati nella playlist dedicata ieri sera. Quelli che l'avevano già acquistato, verranno rimborsati.