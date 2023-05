Fortnite, rivoluzione in arrivo: il Battle Royale accoglie la modalità Classifica

Dopo aver festeggiato l'ingresso di Fortnite tra gli eSport olimpici, i ragazzi di Epic Games si rimettono all'opera per dare inizio a quella che promette di essere una piccola grande rivoluzione per lo sparatutto gratuito, ovvero il lancio della modalità Classifica.

La complessa architettura eretta dal publisher e sviluppatore americano per consentire a tutti gli appassionati di Fortnite Capitolo 4 di 'salire di Rango' sarà alla base della nuova esperienza Classifica da fruire nelle lobby di Battaglia Reale e Zero Costruzioni.

I giocatori più 'competitivi' di Fortnite Capitolo 4 potranno quindi scalare le classifiche globali raggiungendo i Ranghi Argento, Oro, Platino e oltre fino ad Unreal, il tutto a partire dall'aggiornamento che porterà il titolo alla versione 24.40.

Ciascuno dei Ranghi proposti da Epic avrà un suo sistema di classificazione 'interno' che si premurerà di instradare i giocatori nelle lobby popolate da utenti con il medesimo grado competitivo. Il debutto delle sfide Classificate sancirà l'inizio della Stagione Zero di Fortnite Classifica: la Stagione Zero durerà fino al termine del Capitolo 4 - Stagione 3 di Battaglia Reale, dando così modo a Epic di apportare eventuali modifiche e risolvere problemi che potrebbero emergere nel corso di questa fase.

L'intenzione dichiarata di Epic è inoltre quella di lavorare a funzionalità aggiuntive per quella che sarà la Stagione 1 dell'esperienza Classificata di Fortnite Battaglia Reale e Zero Costruzioni, che seguirà in parallelo le normali Stagioni dello sparatutto free-to-play. In questa prima fase, il Rango iniziale sarà determinato dalle prestazioni nelle partite passate e dalle performance nella prima partita disputata nelle lobby classificate. In calce alla notizia trovate l'approfondimento di Epic Games con tutti i dettagli sulla nuova modalità Classifica che promette di rivoluzionare l'esperienza competitiva di Fortnite.