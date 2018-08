Fortnite Road Trip #6: dove trovare la Stella della Battaglia nascosta della Settimana 6

Le Sfide della Settimana 6 della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale sono finalmente arrivate e, con esse, anche la Stella della Battaglia segreta da scovare nella mappa di gioco.

Prima di procedere ad indicarvi il luogo in cui si trova la stella di questa settimana, vi ricordiamo al solito che non potrete raccogliere l'oggetto prima di aver completato tutte e sette le sfide della sesta settimana.

La Stella della Battaglia segreta della Settimana 6 per la sfida Road Trip, come potete vedere nella nuova schermata di caricamento, si nasconde a Rapide Rischiose. Per trovarla non dovrete far altro che paracadutarvi nel luogo indicato e cercare un'automobile rossa che nasconde la stella sul retro. Il veicolo in questione si trova nella prima fila di auto davanti al pannello distrutto. Al solito alleghiamo alla guida un'immagine che vi aiuterà a trovare facilmente la stella in questione, che vi farà salire immediatamente di un livello nel Pass Battaglia.

Vi ricordiamo che le Sfide della Settimana 6 della Stagione 5 sono le seguenti:

Infliggi danni da colpo alla testa agli avversari (500) – 5 stelle [Gratuita]

Ottieni materiali da costruzione con un piccone (3.000) – 5 stelle [Gratuita]

Cerca dove le Teste di Pietra volgono lo sguardo (Difficile) – 10 stelle [Gratuita]

Cerca i forzieri a Rifugio Ritirato (7) – 5 stelle

Completa le sfide a tempo (5) – 5 stelle

Uccisioni con mitragliatrice o mitragliatrice leggera (Difficile) – 10 stelle

Uccidi nemici a Pinnacoli Pendenti (3) (Difficile) – 10 stelle

Sapevate che Epic Games ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere i frequenti problemi di crash introdotti con l'aggiornamento alla versione 5.21? L'aggiornamento in questione ha anche introdotto la modalità Anni 50 a palla e il Fucile da cecchino pesante. Secondo alcune voci di corridoio, inoltre, potrebbe presto essere aggiunta la modalità a tempo limitato Velocity. Secondo alcuni dataminer pare che la frattura nei cieli del gioco possa rompersi nel corso dei prossimi giorni.