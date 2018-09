Fortnite Road Trip #8: dove trovare lo Stendardo nascosto della Settimana 8

Se avete completato tutte le sfide delle prime sette settimane della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale, allora avete già sbloccato l'agognato costume Gendarme. Il raggiungimento di quest'obiettivo, tuttavia, non sancisce il termine della sfida Road Trip, che ha altri oggetti nascosti in serbo per i giocatori completisti.

Questa settimana, il completamento di tutte le sfide fa apparire uno Stendardo sulla mappa di gioco. Ricordiamo che tra le sfide di questa settimana ci sono "Usa una fenditura presso un luogo diverso da dove si generano le fenditure" e "Cerca tra tre enormi sedili".

Una volta che le avrete portate a termine tutte quante, noterete una nuova schermata di caricamento, nella quale si cela un indizio sulla posizione dello Stendardo nascosto. Come potete vedere voi stessi in cima a questa notizia, il suggerimento contenuto nella schermata è piuttosto palese: lo Stendardo si trova nel Tempio Tomato, più precisamente sul muro rivolto ad ovest.

Abbiamo marcato l'esatto punto sulla mappa allegata in calce a questa notizia. Non dovete far altro che dirigervi sul posto e recuperarlo. A patto, chiaramente, che abbiate già completato tutte e sette le sfide settimanali. In caso contrario, non troverete nulla! Per le Stelle delle Battaglia nascoste delle scorse settimane, invece, potete fare riferimento alle seguenti guide: