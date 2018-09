Fortnite Road Trip #9: dove trovare lo Stendardo nascosto della Settimana 9

Se siete riusciti a completare tutte le sfide delle prime sette settimane della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale, allora avete già sbloccato l'ambito costume Gendarme. La sfida Road Trip, tuttavia, non è ancora finita: ci sono ancora degli stendardi da raccogliere!

Anche questa settimana, il completamento di tutte le sfide farà comparire uno Stendardo sulla mappa di gioco. Tra quelle attualmente attive, ci sono "Visita diverse Teste di Pietra" e "Segui la mappa del tesoro di Condotti Confusi".

I passaggi li conoscete ormai molto bene: una volta che le avrete completate tutte, apparirà una nuova schermata di caricamento nella quale si cela un indizio sulla posizione del nuovo Stendardo nascosto. Quella di questa settimana potete osservarla in cima a questa guida. Come potete vedere, c'è uno Stendardo impresso sulla parete di roccia alle spalle del cubo viola. Questa zona è situata a sud-est di Condotti Confusi, e l'abbiamo segnata sulla mappa consultabile in fondo.

Non dovete far altro che dirigervi sul posto e recuperarlo. A patto, chiaramente, che abbiate già completato tutte e sette le sfide settimanali. In caso contrario, non lo troverete! Per le Stelle delle Battaglia e gli Stendardi nascosti delle settimane precedenti potete fare riferimento alle seguenti guide: