Fortnite Road Trip: Distruggi i segnali di Stop con il costume Catalizzatore

Tra le nuove missioni Road Trip della prima settimana di Fortnite Stagione 10 ce n'è una che richiede di distruggere dieci segnali di Stop indossando il costume Catalizzatore. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine.

Per aiutarvi a completare facilmente la missione, di seguito vi mostriamo le posizioni in cui trovare e distruggere i segnali di Stop in Fortnite Stagione 10.

Distruggi i segnali di Stop con il costume Catalizzatore (0/10)

Per portare a termine questa missione dovrete trovare e distruggere 10 segnali di Stop nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 10), il tutto mentre indossate il costume Catalizzatore (skin che riceverete al livello 1 del Pass Battaglia della Stagione 10).

Una volta che avete indossato il costume Catalizzatore e che siete scesi sul campo di battaglia, non vi resta che cercare e distruggere 10 segnali di Stop. Dove si trovano questi segnali?

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, i segnali di Stop si trovano a Parco Pacifico, Borgo Bislacco, Mega Mall e Palmeto Paradisiaco. Per completare la missione, dunque, non vi resta che trovare e distruggere 10 segnali di Stop all'interno di queste location, mentre indossate il costume Catalizzatore.

