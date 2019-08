Fortnite Road Trip: Infliggi danni agli avversari mentre sei a bordo di un veicolo

Una delle nuove missioni Road Trip della Stagione 10 di Fortnite richiede di infliggere 200 punti danno ai nemici mentre si è a bordo di un veicolo. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla facilmente.

Ricordiamo che - come tutte le altre missioni Road Trip - questa missione può essere completata solo se si è in possesso del Pass Battaglia della Stagione 10.

Infliggi danni agli avversari mentre sei a bordo di un veicolo (0/200)

Per portare a termine questa missione dovete infliggere almeno 200 punti danno ai nemici mentre vi trovate a bordo di un veicolo. Anche se diversi veicoli come le Girosfere e i Quad Annientatori sono stati rimossi dal gioco con l'arrivo della Stagione 10, i giocatori di Fortnite potranno completare questa missione contando su due opzioni abbastanza comode: salire a bordo di un B.R.U.T.O., scatenando la sua potenza sui malcapitati di turno, oppure sfrecciare con Driftboard sotto ai piedi mentre si impugna un'arma da fuoco.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra guida all'uso del BRUTO, questo nuovo veicolo a forma di mech può essere trovato in alcune posizioni casuali sulla mappa (contrassegnate dalla relativa icona del mezzo), ed è utilizzabile da uno o due giocatori, con la possibilità in entrambi i casi di utilizzare il Fucile pesante o il Lanciamissili integrato contro i nemici, in modo da danneggiarli.

In alternativa, se volete usare il Driftboard, nella nuova mappa di Fortnite Stagione 10 continuerete a trovare questo mezzo in giro per l'isola di Battaglia Reale, in particolar modo nel bioma polare situato a sud-ovest. Una volta saliti sul Driftboard, potrete sfoderare le vostre armi da fuoco mentre vi spostate in velocità a bordo della tavola, così da sparare agli avversari e danneggiarli.

Non appena avrete totalizzato almeno 200 punti danno a bordo di un BRUTO o di un Driftboard, riuscirete finalmente a completare la missione.