Fortnite e Roblox: il mercato illegale degli account muove cifre da record

Prodotti popolari e diffusi come Fortnite Capitolo 2 e Roblox sono sempre più spesso presi di mira dai malintenzionati, che approfittano dell'inesperienza di alcuni utenti per sottrargli le credenziali d'accesso (talvolta anche i dati della carta di credito) per poi venderle nel mercato illegale di account.

Stando ad un'indagine della Night Lion Security, ogni anno vengono acquistati profili di Fortnite e Roblox per un valore complessivo superiore ai 700 milioni di dollari, una cifra incredibilmente alta. Secondo il CEO dell'azienda il dato sarebbe in costante crescita a causa dell'emergenza Covid-19 e del periodo di quarantena, che ha spinto un numero sempre più alto di utenti a scaricare e giocare prodotti di questo tipo senza che questi avessero le conoscenze adeguate a proteggere i propri dati, come la possibilità di abilitare l'autenticazione a due fattori. Uno degli aspetti più preoccupanti è dato dal fatto che la maggior parte di questi utenti non viene a conoscenza del furto delle proprie identità digitali e spesso utilizza le medesime credenziali per un gran numero di servizi.

Nel corso del tempo è soprattutto Fortnite che sta attirando l'attenzione delle autorità per via del numero crescente di account rubati e della loro vendita in blocco, la quale avviene solitamente attraverso delle aste su siti poco leciti. In alcuni casi si arriva a cifre esorbitanti anche per l'acquisto di un solo account per via della presenza di particolari skin pubblicate con le prime stagioni del gioco e mai più rese disponibili all'acquisto nel negozio oggetti.

