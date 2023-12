Fortnite e Rocket League: al via i ban per chi usa Cronus Max e altri dispositivi simili

È ormai da anni che si discute circa l'uso di Cronus Max, Strike Pack e altre periferiche del genere su console. Nelle ultime ore, Epic Games ha deciso di bandirle del tutto da Fortnite e Rocket League, procedendo con il ban di qualsiasi utente decida di farne uso.

Si tratta questa di una decisione che sta facendo parecchio discutere. Se da una parte questi dispositivi possono essere utilizzati in maniera legittima, consentendo agli utenti (anche quelli con disabilità) di disporre diversamente i comandi e giocare comodamente qualsiasi titolo, dall'altra vi è chi modifica queste periferiche con l'obiettivo di sfruttare macro ed altri sistemi che forniscono un vantaggio. Dal momento che non vi è modo di fare distinzione tra chi utilizza questi oggetti in un modo o nell'altro, il team di sviluppo del popolare free to play ha deciso di rendere impossibile il loro utilizzo.

Insomma, se siete in possesso di uno dei dispositivi citati, fareste bene a scollegarli prima di procedere con l'avvio di Fortnite Capitolo 5 o Rocket League: in caso contrario, rischierete di ritrovarvi con l'account disabilitato.

In attesa di saperne di più sui provvedimenti presi da Epic Games