Fortnite e Rocket League: DLC esclusivi nel bundle con Xbox Series S

Un recente leak ha anticipato l'arrivo di un nuovo ed esclusivobundle di Xbox Series S contenente i codici per scaricare contenuti aggiuntivi sia diFortnite Capitolo 2 che diRocket League.

Agli occhi dei dataminer del battle royale non sfugge mai nulla e nel corso della serata sono stati diffusi i primi dettagli sul bundle che abbina alla versione economica della console di ultima generazione targata Microsoft una serie di contenuti esclusivi per i due free to play. All'interno della confezione è infatti incluso un voucher i cui codici permettono di ottenere valuta in game, un'automobile e una skin con tanto di dorso decorativo. In entrambi i casi gli oggetti cosmetici dovrebbero essere esclusivi del bundle e non dovrebbe esserci un altro modo per ottenerli. Al momento pare che il bundle sia previsto esclusivamente in territorio americano, ma è probabile che nel corso delle prossime ore Microsoft possa annunciarlo ufficialmente svelando l'eventuale arrivo anche in Europa (e in Italia).

In attesa di una conferma, vi ricordiamo che proprio oggi è stato svelato che Xbox Series S sta vendendo molto di più di Xbox Series X, al punto da spingere Microsoft ad aumentarne la produzione. Avete già letto la nostra guida su come sbloccare emote e deltaplano gratis nell'evento Fortnite x Naruto?