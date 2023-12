Fortnite Rocket Racing: 5 trucchi per vincere tutte le partite e ottenere la skin gratis

Da qualche giorno, Fortnite Capitolo 5 si è arricchito con la frenetica modalità Rocket Racing, che porta i veicoli del celebre titolo Psyonix in un contesto completamente diverso, visto che in questo caso bisogno gareggiare contro altre vetture per raggiungere il primo posto. Se siete alle prime armi, ecco alcuni consigli che potrebbero aiutarvi.

Partenza perfetta

Se volete puntare al podio nella modalità Rocket Racing di Fortnite Capitolo 5, allora dovete fare pratica con la meccanica che permette di ottenere un bel po' di velocità aggiuntiva all'inizio della gara. Quando scade il timer e appare il semaforo nella parte alta dello schermo, questo proporrà prima tre luci rosse e poi una quarta verde che segnala il momento in cui partire: per ottenere un boost alla velocità iniziale dovrete premere il tasto per accelerare nel momento esatto in cui il semaforo diventa verde. In base a quanto siete precisi con la pressione del tasto, otterrete un bonus più o meno importante, con una dicitura a schermo che indicherà la percentuale di turbo ottenuta.

Derapata

Nel corso di una gara di Rocket Racing non bisogna mai e poi mai frenare e l'unico modo per prepararsi ad una curva è entrare in derapata premendo l'apposito tasto. Eseguendo questa azione al tempo giusto e calcolando alla perfezione i movimenti del bolide, si fa in modo che al termine della curva si ottenga un importante aumento temporaneo della velocità, ottimo per superare eventuali piloti che sono in vantaggio.

Turbo

Un altro modo per trionfare sulle piste di Rocket Racing in Fortnite Capitolo 5 è utilizzare il Turbo nel migliore dei modi. Il primo consiglio è quello di prestare la massima attenzione alla seconda pressione del tasto: dopo aver attivato questo potenziamento, in corrispondenza del contatore della velocità apparirà per qualche istante l'icona del tasto, che va premuta con il giusto tempismo per ottenere un secondo boost che vi aiuterà parecchio in gara. L'altro suggerimento è quello di conservare almeno un segmento del Turbo per le fasi finali della gara, così da avere maggiori probabilità di superare gli ultimi piloti avversari e fregarli in prossimità del traguardo.

Percorsi alternativi

I tracciati della modalità Rocket Racing non sono lineari e in moltissimi casi vi sono percorsi alternativi più o meno visibili che richiedono di eseguire salti precisi per essere raggiunti. In alcuni casi si tratta di strade che non presentano molte differenze, ma in determinate situazioni è possibile spostarsi su vie secondarie che propongono un minor numero di ostacoli o addirittura dispositivi sui quali è possibile passare per ottenere un aumento della velocità senza ricorrere al Turbo. Insomma, guardatevi sempre intorno e imparate a memoria i circuiti.

Skin gratis

Ora che avete appreso tutte le meccaniche di base della nuova modalità di Fortnite Capitolo 5, non possiamo che suggerirvi di prendere parte ai match competitivi. In base al posizionamento nel corso di queste partite, otterrete più o meno progressi e potrete scalare i vari gradi. Raggiungendo il Grado Oro, vi verrà donato il costume Jackie gratis. Sappiate però che l'iniziativa resterà valida solo per la Stagione 0 di Rocket Racing (ossia fino al termine dell'attuale stagione del free to play), dopodiché non sarà più possibile sbloccare questo elemento cosmetico in via gratuita.

