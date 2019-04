Fortnite Rovina: come sbloccare la skin segreta della Stagione 8

Nella giornata di ieri Epic Fames ha lanciato le sfide di Fortnite della settimana 8, questo vuol dire che finalmente i giocatori potranno completare tutte le sfide della season 8 e sbloccare così la skin segreta Rovina.

Rovina è un costume esclusivo per i possessori del Pass Battaglia Stagione 8 e come si intuisce questa skin può essere sbloccata solamente nel corso di questa stagione, esattamente come accaduto per Il Prigioniero durante la season 7.

Ma come fare per ottenere il costume Rovina? Questa skin può essere sbloccata portando a termine tutte le 55 sfide settimanali, le ultime rese disponibile proprio nella giornata di ieri. Dopo aver completato con successo tutti gli obiettivo la skin segreta Rovina verrà aggiunta automaticamente all'armadietto e potrà essere utilizzata senza limitazioni sin da subito.

Ovviamente, come detto, questo costume è esclusivo per i possessori del Battle Pass Stagione 8 non può dunque essere sbloccato da coloro che accedono solamente alle sfide gratis. Su Everyeye.it trovate la guida alle sfide della settimana 8 che vi permetterà di completare rapidamente tutte le missioni previste per questa settimana, tra cui Cerca il cartello della mappa del tesoro a Palmeto Paradisiaco,

Cerca pezzi di puzzle sotto i ponti e nelle caverne e Infliggi danni agli avversari mentre usi almeno un pallone.