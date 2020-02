Fortnite: ruba i Piani della Sorveglianza da Pozzo, Yacht o Squalo e consegnali

Se avete completato 18 delle sfide Briefing di Brutus proposte nelle prime due settimane di Fortnite Stagione 2, allora potete dedicarvi alla missione che richiede di rubare i piani della sorveglianza da Pozzo, Yacht o Squalo e consegnarli alle Ombre o agli Spettri. Vi spieghiamo come completarla.

Il Pozzo, lo Yacht e lo Squalo sono tre location della nuova mappa di Fortnite Stagione 2 sorvegliate dagli scagnozzi. Infiltrandovi in una di esse, sarete in grado di rubare i piani della sorveglianza e consegnarli alle Ombre o agli Spettri, in modo da completare la sfida. Di seguito vi spieghiamo come farlo nel modo più semplice possibile.

Come rubare i Piani della Sorveglianza

Lo Yacht è il luogo più semplice in cui rubare i piani della sorveglianza. Lo Yacht si trova al largo della costa nord-est dell'isola, come potrete notare facilmente dalla mappa di gioco.

Raggiungete lo Yacht, entrate al suo interno da sotto (facendovi strada a colpi di piccone) e raggiungete a stanza con i computer. Se avete completato 18 sfide Briefing di Brutus, sarete in grado di interagire con il terminale e rubare i piani di sorveglianza. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete guardare il video proposto in cima.

Come consegnare i Piani di Sorveglianza alle Ombre o agli Spettri

Una volta che avete rubato i piani di sorveglianza, non vi resta che consegnarli alle Ombre o agli Spettri. Per farlo, vi basta semplicemente depositare i piani nella cassetta postale delle Ombre o degli Spettri. Entrambe si trovano a Foschi Fumaioli, come potete vedere nel filmato a partire dal minuto 0:56.

Attenzione: decidendo di consegnare i piani di sorveglianza alle Ombre o agli Spettri, sbloccherete il relativo stile aggiuntivo della skin di Brutus. Potete vederli nelle due immagini riportate in basso: quella a sinistra è la skin che otterrete consegnando i piani agli Spettri, mentre quella a destra è ottenibile consegnandoli alle Ombre. Scegliete dunque in base ai vostri gusti!