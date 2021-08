Fortnite rumor: Carnage, il cubo Kevin e Shang-Chi tra le prossime skin?

Nelle ultime settimane abbiamo assistito all'arrivo di un numero massiccio di collaborazioni e crossover all'interno di Fortnite Capitolo 2, la cui Stagione 7 accoglierà proprio questa notte il set di J Balvin. Sembra però che siano in arrivo anche altri personaggi provenienti da film e serie TV.

Una serie di voci di corridoio sono infatti apparse sul web nel corso delle ultime ore e sono state riportate da alcuni affidabili daraminer del battle royale. Tali rumor non solo confermano l'imminente arrivo di Will Smith (la cui skin è già stata scoperta grazie ad un leak), ma parlano anche dell'arrivo di un'altra collaborazione a tema Marvel in concomitanza con l'uscita del film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, il cui arrivo nelle sale è previsto per la prossima settimana. Non è da escludere quindi che a breve verrà annunciato il costume di Wenwu, personaggio interpretato dall'attore Tony Leung. Tra gli altri rumor si parla anche dell'arrivo della skin del Cubo Kevin, dell'arrivo di Carnage (forse in un secondo momento a causa dei continui rinvii della pellicola) e di un punto d'interesse appartenente ad un'altra dimensione. C'è chi pensa possa trattarsi del Sottosopra di Stranger Things, la cui Stagione 4 dovrebbe essere annunciata a breve con un trailer. Vi è infine un riferimento a Skyfire, un sistema che darà il via ad un conto alla rovescia e che potrebbe avere dei collegamenti con le contromisure dell'Ordine Immaginario all'invasione aliena.

In attesa di scoprirle se i rumor siano affidabili o meno, vi rimandiamo alla nostra recensione di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli