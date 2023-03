Fortnite: i rumor danno per certo l'arrivo ormai prossimo della modalità in prima persona

Il mondo dell'iconico Battle Royale targato Epic Games è stato popolato, di recente, da una serie di leak e indiscrezioni: tra tutte, ad esempio, ricordiamo la certezza degli insider sull'arrivo della mappa giapponese e skin di Attack On Titan su Fortnite. Dunque, la Stagione 2 del celebre gioco potrebbe essere ricca di tantissime novità.

Eppure, le indiscrezioni non si fermano qui: a distanza di pochi giorni dall'annuncio della collaborazione Fortnite x Resident Evil in arrivo secondo i leak, sono emerse nuove voci di corridoio relative al possibile arrivo della modalità in prima persona su Fornite. A comunicare l'informazione è il noto account Twitter HYPEX, il quale conferma la notizia grazie a ciò che è pervenuto in via non ufficiale.

"La modalirà in prima persona di Fortnite arriverà finalmente con la prossima stagione. La stessa affidabile fonte lo ha confermato a me e a @ShiinaBR, e ora anche @GMatrixGames & @iFireMonkey hanno ricevuto la conferma". Questo è quello che possiamo evincere dall'affidabile fonte relativa al mondo di Fornite, che dà per certo l'arrivo della tanto attesa modalità in prima persona ormai tra poco tempo.

La nuova Season è ormai alle porte: la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 4 arriverà prima del previsto, cioè l'8 marzo 2023. L'attesa è quasi giunta al termine e gli utenti non vedono l'ora di scoprire ciò che Epic Games ha in serbo per loro e se, soprattutto, i leak relativi alla modalità in prima persona si riveleranno essere veritieri.