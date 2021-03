Fortnite: dopo mesi di rumor, la skin di Ant-Man è finalmente arrivata

Il consueto aggiornamento notturno del negozio di Fortnite ha portato con sé una delle skin più rumoreggiate di sempre: Ant-Man. Il piccolo grande eroe di casa Marvel era atteso da moltissimo tempo, dal momento che nel gioco c'era già una palese citazione dedicata a lui, sotto forma di un'intera location (la grande cuccia del cane).

Il costume di Ant-Man può essere acquistato al prezzo di 1.500 V-Buck e include anche il dorso decorativo Ant-Tonio, la fedele formica di Scott Lang. Ad affiancare la skin c'è anche lo strumento di raccolta Stuzzicadenti, acquistabile al prezzo di 800 V-Buck. Se siete interessati all'intero set, allora vi conviene prendere in considerazione l'acquisto del bundle Ant-Man, che con 1.800 V-Buck include tutti gli oggetti sopramenzionati. Potete ammirarli nel dettaglio nelle immagini allegate a questa notizia.

Oggi 7 marzo il negozio di gioco offre anche molti altri oggetti in vendita, come le skin Hush (1.200 V-Buck), Bronto (1.200 V-Buck) e Cristallo (800 V-Buck), i picconi Morso (1.200 V-Buck) e Attacco Furtivo (500 V-Buck), il deltaplano Pterodattilo (1.200 V-Buck), la copertura Nero Vissuto (300 V-Buck) e le emote Last Forever (500 V-Buck) e Rush (500 V-Buck).

Già che ci siamo, vi ricordiamo che tra le nostre pagine potete trovare la guida con i consigli per superare tutte le sfide della Settimana 15 della Stagione 15 di Fortnite Capitolo 2.