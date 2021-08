Fortnite: nuovi rumor sulle skin di Suicide Squad, arriva anche King Shark?

Continuano ad arrivare nuove voci di corridoio riguardanti quelle che potrebbero essere le future collaborazioni in arrivo su Fortnite Capitolo 2, titolo Epic Games che solo qualche ora fa ha accolto la skin di Will Smith ispirata a Bad Boys.

Stando alle parole del più che affidabile dataminer HYPEX, che aggiorna costantemente i suoi follower su Twitter, presto assisteremo all'arrivo di nuovi costumi dedicati all'ultima pellicola DC Comics, ovvero Suicide Squad. Dopo aver pubblicato la skin di Bloodsport, il battle royale si prepara quindi ad accogliere anche l'imponente King Shark e Weasel. Non è però finita qui, poiché l'utente ha anticipato anche altre skin non legate a collaborazioni e in arrivo nel negozio oggetti, ovvero Jurassic Archaeology, il set Jester, la versione maschile di Komplex e una skin proveniente da quelle a tema Halloween già disponibile come eroe in Salva il Mondo.

Ovviamente non ci sono ulteriori dettagli sugli oggetti e HYPEX si è limitato a dire che presto le vedremo nel gioco: non è chiaro quindi se alcune di queste skin faranno parte del pass della Stagione 8, il cui inizio è previsto per il 12 settembre 2021.

