Fortnite: la Runa apparsa con la patch 8.40 ha cominciato a muoversi!

Sembra che stia per arrivare un nuovo evento di proporzioni gigantesche nel mondo di gioco di Fortnite Battaglia Reale. In seguito alla pubblicazione dell'aggiornamento 8.40, è apparsa una runa sul bunker di Sponde del Saccheggio. Subito dopo è sparita, per poi ricomparire a sud di Lande Letali.

Il fenomeno ha chiaramente attirato l'attenzione dei giocatori, che ben presto hanno scoperto che è possibile spostare la runa infliggendole un quantitativo spropositato di danni con il piccone. Inizialmente erano necessari 100 milioni di punti per farla muovere in avanti (la runa è sincronizzata con tutti i server, così tutti i giocatori possono contribuire), ma poi Epic Games ha deciso di incrementare questo limite poiché gli utenti stavano trascorrendo molto tempo a colpirla facendola avanzare più rapidamente del previsto. Mentre vi scriviamo, il quantitativo di danni necessario ammonta a 500 milioni, ma per un po' è stato persino fissato ad un miliardo e mezzo!

La Runa ha ora raggiunto l'ambientazione innevata di Condotti Confusi, e secondo molti la sua destinazione finale sarà rappresentata da Sponde del Saccheggio, il luogo dove è apparsa per la prima volta prima di sparire improvvisamente. Come facilmente immaginabile, sono già cominciate le speculazioni sull'evento che ne scaturirà. Secondo i data miner, l'apparizione e lo spostamento della runa rappresentano il preludio ad un'invasione aliena. La struttura apparsa a Sponde del Saccheggio, infatti, potrebbe essere un'astronave, e non un semplice bunker. Cosa ne pensate al riguardo?