Fortnite Salva il Mondo si aggiorna, con la Stagione 10 debutta l'armadietto

Continuiamo a scoprire le novità di Fortnite Stagione 10: la Season X del gioco Epic introduce anche interessanti migliorie per la modalità Salva il Mondo, tra cui l'armadietto che vi permetterà di conservare facilmente emote, pacchetti musica e schermate di caricamento.

Mettiti in marcia

Preparatevi per un viaggio tutto d'azione mentre aiutate Quinn e compagni per trasmettere la sua Canzone dell'estate. Non si sa mai quali sfide e ostacoli potreste incontrare lungo il percorso, e solo il viaggio è metà dell'avventura. Carica il furgone e raduna il gruppo, è ora di mettersi in marcia!

È arrivato l'Armadietto!

Le emote, i pacchetti musica e le schermate di caricamento che preferisci ora sono disponibili in Salva il mondo. Li trovi alla scheda Armadietto!

Interfaccia

Sono state centrate le mappe di gioco Scudo anti-Tempesta Montespago e Maniero di Vinderman.

Le icone dell'interfaccia utente e della minimappa per le armi da mischia sono state aggiornate. Ora ogni tipo di arma da mischia ha la sua icona unica.

Correzione dei bug

Aprire rapidamente le ricompense spedizione non fa più bloccare il gioco.

L'unità di terreno dell'incarico principale ora è centrata correttamente quando non c'è una mappa dell'incarico.

Corretto l'allineamento dell'Arco esplosivo sul muro delle armi dell'Armeria.

Corretta la grammatica della versione inglese delle descrizioni di Attacco aereo e dei suoi potenziamenti.

Corretta la localizzazione in arabo del contatore dei punti utilizzato in tutto il front-end.

I nomi dei giocatori ora scorrono correttamente nell'interfaccia utente dei membri della squadra.

Aggiornati i suggerimenti per Elettrotorre e T.E.D.D.Y. in modo che mostrino il danno base per le abilità.

Risolte alcune notifiche di gruppo che interferivano con la navigazione nei menu usando un controller.

Risolto un problema per cui salute e scudi non si aggiornavano dopo aver fatto avanzare di livello o evolvere un eroe dalla schermata di equipaggiamento eroe.

Risolto un problema della navigazione con il controller che a volte non funzionava nel menu principale del front-end.

Le icone di prelievo sulla minimappa non si capovolgono più di 180 gradi se il giocatore è vicino e sopra di loro.

Armi e Oggetti

Aggiunte le armi tubo a vuoto come possibili generazioni nel mondo di gioco.

I progetti per la trappola Pozza di bitume ora occupano spazio nell'inventario e possono essere riciclati.

Le scie delle armi per Corsaro ora vengono visualizzate correttamente.

Corretto il tempismo delle scie delle armi per le combo di attacchi base con la spada.

L'attacco pesante di Amplificatore luminoso atomico ora dà correttamente il riconoscimento di eliminazione in mischia.

L'arma Macchina da scrivere potenziata ora dovrebbe essere visualizzata nella rastrelliera dell'Armeria.

Risolto un problema per cui l'Astro-mazza 9000 riproduceva un effetto audio risonante infinito se il proiettile esplodeva durante la creazione (ad es. se veniva generata in un muro).

Bug di gioco

Risolto un problema con il gadget stendardo che colorava permanentemente le strutture di blu.

Il teletrasporto non può essere più posizionato all'interno di piccoli oggetti.

Il giocatore non può più rimanere intrappolato all'interno della consegna di rifornimenti.

Ora viene correttamente riselezionata l'arma attuale dopo aver usato un'abilità mentre si salta fuori dalla mappa.

Problemi grafici

Ora l'illuminazione quando si accede alla scheda armeria o comandi dalla scheda Armadietto o Negozio con le ombre disattivate viene visualizzata correttamente

Risolto il problema con l'illuminazione quando si passava dall'armadietto all'armeria con le ombre disattivate.

Risolto un bug per cui il movimento non interrompeva le emote.

Su Everyeye.it potete dare uno sguardo in anteprima alle nuove skin di Fortnite Stagione 10 ed agli oggetti estetici come deltaplani, picconi, dorsi, coperture e animali che faranno il loro debutto nel corso della stagione appena iniziata.

Epic ha anche risolto alcuni bug di Fortnite Battle Royale come problemi dell'interfaccia e migliorato la stabilità generale, in particolare su Xbox One e Nintendo Switch.