Fortnite Salva il Mondo: l'aggiornamento 11.40 causa la perdita di oggetti e progressi?

Nella giornata di ieri Epic ha pubblicato l'aggiornamento 11.40 di Fortnite, sembra però che questo update abbia portato in dote alcuni problemi legati alla modalità Salva il Mondo, con i giocatori che lamentano il mancato salvataggio dei progressi e la perdita di oggetti nell'armadietto.

Il bug in questione è stato riscontrato solamente in Europa, a quanto pare i server del nostro continente non riuscirebbero a sincronizzarsi correttamente, da qui l'impossibilità di memorizzare i progressi e mantenere gli oggetti nell'armadietto. Molti giocatori si sono detti preoccupati per questa situazione ma Epic ha tranquillizzato tutti affermando di essere al lavoro per risolvere questo inconveniente.

Nel frattempo il consiglio è quello di cambiare server e provare a giocare su server americani (NA West o NA East), in attesa che gli sviluppatori risolvano definitivamente il problema. Gli oggetti verranno aggiunti agli armadietti più avanti esattamente come capitato in passato, dunque state tranquilli perchè il vostro bottino non è andato perso per sempre.

Sono tante le novità arrivate in Fortnite nelle ultime ore, tra queste citiamo le sfide Smile vs Rippley e Palla 8 vs Palla in Buca oltre alla skin di Ninja, quest'ultima disponibile come parte di un set (include anche copertura e strumento di raccolta) in vendita solamente per un periodo limitato, fino al 19 gennaio.