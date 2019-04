Fortnite Salva il Mondo e aggiornamento 8.50: tutte le novità!

L'aggiornamento 8.50 di Fortnite ha introdotto nel gioco di Epic Games un ampio ventaglio di sorprese, che hanno coinvolto le diverse modalità di gioco del titolo.

Ad essere coinvolta, anche Salva il Mondo, che vede l'introduzione di alcuni interessanti novità, tra cui spicca il ritorno del Lancia-bowling. Quest'ultimo è in grado di sparare palle di cannone che, prima di esplodere, possono rimbalzare danneggiando così un ampio numero di nemici. Sarà disponibile nel Negozio settimanale a partire dalle ore 02:00 di domani, venerdì 26 aprile.



Sul fronte degli Eroi, troviamo inoltre il ritorno del costruttore leggendario Coniglietta Penny e l'esordio di un nuovo Straniero Leggendario: Occhio di Falco Coda di Cotone. Quest'ultimo sarà disponibile nel Negozio dell'evento alle ore 02:00 di venerdì 26 aprile e gode dei seguenti vantaggi:

Standard: con Partenza impr-uov-visa , "la traslazione fasica rilascia 3 bombe d'uovo, che infliggono 18 danni base ai nemici nelle vicinanze";

, "la traslazione fasica rilascia 3 bombe d'uovo, che infliggono 18 danni base ai nemici nelle vicinanze"; Comandante: con Partenza impro-uov-visa +, i danni inflitti ai nemici nelle vicinanze saranno pari a 45 danni base.

Diversi cambiamenti hanno invece coinvolto missioni e sistemi. Tra i principali, possiamo trovare:



L'aggiunta di missioni ai livelli più alti di Montespago . Queste avranno un livello di difficoltà maggiore, ma, in compenso, offriranno ai giocatori la possibilità di ottenere ricompense più sostanziose.

. Queste avranno un livello di difficoltà maggiore, ma, in compenso, offriranno ai giocatori la possibilità di ottenere ricompense più sostanziose. Il ritorno di Tempesta - Beta Rifornimento! In particolare, sono stati introdotti nuovi obiettivi primari, tra cui la raccolta di un numero sufficiente di rocce entro un certo limite di tempo e la raccolta di dieci casse di scorte.

In chiusura, vi ricordiamo che l'aggiornamento 8.50 ha introdotto numerose novità in Fortnite Battaglia Reale e ha ufficialmente presentato l'evento Avengers Endgame in Fortnite.