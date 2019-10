Fortnite Salva il Mondo: annunciate le novità del prossimi mesi!

In contemporanea con l'arrivo di Fortnite Capitolo 2 Epic Games ha anche annunciato le novità destinate a Salva il Mondo, modalità PvE di Fortnite che dovrebbe passare al modello free to play nei prossimi mesi.

La compagnia specifica che "Noterete che questo è un aggiornamento più leggero rispetto alle altre release ".00" di Salva il mondo: intendiamo passare a una cadenza meno frequente, ma con aggiornamenti più consistenti. Questo ci darà maggior respiro in concomitanza con il lancio dei Pass battaglia, che quindi potranno uscire in uno stato più perfezionato. Infine, stiamo preparando un'altra entusiasmante funzionalità che speriamo di lanciare questa stagione, in aggiunta a quanto detto sopra. Non siamo ancora pronti per parlarvene... Ma poco prima dell'uscita prepareremo un post sul blog con tutti i dettagli."

Il changelog di Fortnite Salva il Mondo include la roadmap di ottobre e novembre, altre sorprese sono attese per la fine dell'anno al momento però non ci sono dettagli più precisi a riguardo. Con ogni probabilità la compagnia sta pianificando il passaggio al modello Free to Play, vociferato e confermato ormai da molti mesi ma non ancora completato.