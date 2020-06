Fortnite Salva il Mondo: cancellata la versione gratis, modifiche alle stagioni

Epic Games ha annunciato alcune modifiche per quanto riguarda Salva il Mondo, modalità di Fortnite che si appresta a festeggiare il suo terzo compleanno. Per il futuro gli sviluppatori hanno in programma una roadmap piuttosto corposa e alcuni cambiamenti strutturali all'esperienza di gioco.

La prima novità riguarda la versione free to play che non uscirà, dunque Salva il Mondo resterà a pagamento: "Oggi abbiamo tolto Salva il mondo dall'Accesso anticipato e abbiamo deciso che non sarà giocabile gratuitamente. Se da una parte il ritmo di sviluppo di nuovi contenuti rallenterà dopo il rilascio ufficiale, l'avventura non si conclude qui per Salva il mondo." Inoltre viene reso noto che "Tutti i Fondatori paganti otterranno pacchetti Fondatore potenziati e sbloccheranno tutte le ricompense relative... gratuitamente, per gentile concessione di Casa base! I possessori dell'Edizione definitiva otterranno un nuovo pacchetto Leader squadra Metallo e 8.000 V-buck."

Modifiche alle Stagioni

Eventi come Frostnite e Dungeon manterranno una rotazione stagionale ma saranno separati dalla Battaglia Reale. Il catalogo di eroi e incarichi di Salva il mondo si alternerà durante ogni stagione, e verranno introdotti nuovi contenuti ad un ritmo meno sostenuto.

Pacchetti Salva il Mondo

A partire da giovedì 2 luglio debutteranno nuovi pacchetti tra cui il Pacchetto Leader Squadra Metallo che propone un nuovo eroe, il progetto arma Papà Orso, il Dorso decorativo Fiocco segnaletico, le Sfide Leader Squadra metallo e l'accesso a Salva il Mondo al nuovo prezzo di vendita di 19,99 euro.