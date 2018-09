Fortnite Salva il Mondo: il datamining svela l'arrivo di un nuovo soldato mitico

L'arrivo della versione 5.40 di Fortnite Battaglia Reale e Salva il Mondo ha spinto i dataminer a tornare in azione e, al solito, sono tantissime le informazioni scovate tra i file di gioco.

Oltre alle prossime skin, ai picconi e ai deltaplani in arrivo nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale, c'è qualcosina di nuovo anche per i giocatori di Salva il Mondo. La modalità cooperativa del gioco si prepara infatti a ricevere un altro eroe il cui aspetto è ispirato ad una delle skin del PvP. Dopo l'arrivo della ninja-motociclista, ecco che il costume Torre diventa uno straniero mitico. Il suo nome sarà Rio Agente sul Campo e dovrebbe essere un personaggio dotato di grande mobilità, dal momento che una delle sue abilità consiste in un veloce scatto che le permette di fuggire dai nemici. Resta ora da capire se si tratta di un eroe da sbloccare o da acquistare con l'oro stagionale nel negozio dell'evento.

A proposito di skin e dataminer, il leak degli scorsi giorni era ancora una volta corretto e il set Squadrone di Supporto è arrivato nel negozio. Ecco tutti gli oggetti in vendita oggi:

Costume Jolly (include il dorso decorativo Portamanette) - 2.000 V-Buck

Costume Milite Triage (include il dorso decorativo Kit di supporto) - 1.500 V-Buck

Costume Chirurgo da campo (include il dorso decorativo Barelliere) - 1.500 V-Buck

Deltaplano Elitrasporto - 1.200 V-Buck

Strumento da raccolta Linea piatta - 800 V-Buck

Deltaplano Scassinatore - 800 V-Buck

Costume Agente biologico (include dorso decorativo Contagio) - 1.500 V-Buck

Deltaplano Facocero - 500 V-Buck

Emote Potenza Stellare - 800 V-Buck

Emote Agganciato - 500 V-Buck

Sapevate che a Sponde del Saccheggio si stanno verificando strani fenomeni legati all'enorme cubo viola? Pare inoltre che sono sempre di più le truffe legate alla versione Android di Fortnite Battaglia Reale.