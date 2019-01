Fortnite Salva il Mondo: Epic Games svela i Lama Raggi X

Le alte sfere di Epic Games decidono di intervenire sulle Loot Box della modalità Salva il Mondo di Fortnite con l'introduzione dei Lama Raggi X.

I nuovi pacchetti dedicati all'inconfondibile pignatta che fa da mascotte allo sparatutto multiplayer di Epic andranno a sostituire i Lama V-Buck e vanteranno una caratteristica richiesta da tutti i giocatori di Salva il Mondo. Come suggerito dal nome stesso di queste loot box, i Lama Raggi X consentiranno agli appassionati della modalità PvE di Fortnite di osservarne gli oggetti al loro interno prima ancora di effettuarne l'acquisto.

Tale modifica verrà applicata dall'aggiornamento 7.30 e, almeno inizialmente, riguarderà solo i nuovi Lama Raggi X e, di conseguenza, non interesserà le loot box "minori" come i Mini-Lama e i Lama Evento. Per aiutarci a familiarizzare con il nuovo sistema di gestione del bottino, gli autori di Epic promettono di regalare 5 Gettoni di Potenziamento Lama a tutti gli utenti di Fortnite Salva il Mondo.

I prezzi dei lama, oltretutto, rimarranno invariati: anche la rarità degli oggetti, delle skin e delle emote al loro interno sarà la stessa dei "vecchi" Lama V-Buck. Nell'attesa di capire come verrà accolta dagli utenti di Fortnite questa importante modifica al sistema di gestione delle loot box di Salva il Mondo, vi rimandiamo alla visione di questo filmato fan made che illustra in maniera schematica tutti i cambiamenti apportati da Epic all'isola di Fortnite Battaglia Reale dalla Stagione 1 all'avvento della Tempesta di Ghiaccio nella Stagione 7.