Fortnite Salva il Mondo festeggia il compleanno: Lama gratis e tante novità

In attesa di scoprire se l'isola di Epic Games ospiterà presto un nuovo evento a tema Dragon Ball X Fortnite, i giocatori possono prepararsi a festeggiare il compleanno della modalità Salva il Mondo.

A partire da giovedì 21 luglio 2022 alle ore 2:00 del fuso orario italiano, prenderà infatti il via un'intera settimana di celebrazioni. Ogni giorno, sarà disponibile un nuovo incarico di compleanno con sfide che consentiranno di ricevere quotidianamente un Lama compleanno. In aggiunta, eliminando 50 Tort-Esplosivi durante l'intero l'evento, si riceverà un ottavo Lama compleanno aggiuntivo. Per festeggiare in grande stile, un Lama compleanno gratuito sarà inoltre disponibile nel Negozio dell'evento.

Oltre alle ricche novità dell'aggiornamento 21.30 per la Battaglia Reale di Fortnite, anche Salva il Mondo propone dunque tanti contenuti inediti. Con la patch, si aggiornano inoltre gli incarichi Mettiti in Marcia, con Quinn pronta a guidare la community verso lo sblocco di Fiona Bianco Accecante e Canzone dell'Estate. Le prossime settimane vedranno invece entrare in scena Jess Parasauro e Thora Tuono. Infine, a partire dal 24 luglio 2022, ritorna la VSS Gallant, in occasione dell'evento speciale Oltre l'Orizzonte delle Stelle. Chiude la rassegna il rientro in scena di Storie dell'Aldilà, a partire dal prossimo 7 agosto 2022.