Fortnite Salva il Mondo potrebbe diventare free-to-play con la Stagione 10

Il tanto atteso viraggio al free-to-play di Fortnite Salva il Mondo sembra essere dietro l'angolo. Attualmente, per accedere alla componente PvE della gallina dalle uova d'oro di Epic Games è necessario pagare. Ciò, tuttavia, potrebbe presto cambiare.

Epic Games, in realtà, non l'ha annunciato in maniera diretta, ma quanto è possibile leggere nelle note dell'aggiornamento 9.40 di Fortnite non sembra lasciare adito a dubbi: "Incarichi, allerte missione e ricompense di accesso giornaliere ora danno biglietti Raggi X invece di V-buck ai giocatori che non sono fondatori. I Fondatori paganti non saranno influenzati da questa modifica".

La questione è molto semplice: allo stato attuale, non è possibile giocare a Fortnite Salva il Mondo senza essere dei Fondatori paganti. Per diventarlo e accedere alla modalità è necessario acquistare uno dei due pacchetti Fondatore attualmente in vendita, lo Standard e il Deluxe. Evidentemente, le cose stanno per cambiare, con Epic Games che potrebbe presto concedere l'accesso a tutti i giocatori in maniera gratuita, magari giusto in tempo per il lancio della Stagione 10 di Fortnite fissato per il primo agosto. Coloro che accederanno senza spendere alcune centesimo, a quanto pare, guadagneranno i biglietti Raggi X al posto dei V-Buck. Questo ultimi, che come ben sapete possono essere utilizzati anche nel negozio della Battaglia Reale (oltre ad essere piuttosto costosi al cambio in euro), potranno continuare ad essere guadagnati nello stesso modo di sempre da tutti gli acquirenti dei pacchetti Fondatore.

La trasformazione in free-to-play è bramata da moltissimo tempo, dal momento che nei piani iniziali della compagnia sarebbe dovuta avvenire nel 2018. L'attesa, a quanto sembra, sta per terminare. Nel frattempo, aspettiamo un un comunicato diretto da parte di Epic Games.