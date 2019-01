Fortnite: Salva il Mondo gratis per gli acquirenti di Xbox One S Eon Bundle

Arrivano i primi dettagli riguardo le ricompense per gli acquirenti del bundle Xbox One S Eon Set: a causa di un malinteso in fase di comunicazione, molti utenti si aspettavano di trovare nel pacchetto anche la modalità Salva il Mondo ma così non è stato, tuttavia Epic Games ha deciso di correre ai ripari.

La compagnia ha annunciato che tutti gli acquirenti del bundle Xbox One S Fortnite Eon Set riceveranno in regalo Salva il Mondo mentre se si è già in possesso della modalità PvE il regalo consisterà in 2.000 V-Buck (pari a circa 20 euro) da spendere liberamente nel negozio in-game. Entrambi i regali verranno resi disponibili a breve, con l'aggiornamento 7.20 di Fortnite che dovrebbe vedere la luce martedì 15 gennaio.

Epic si è scusata con i giocatori per l'accaduto, il flyer promozionale stampato da Microsoft non era effettivamente chiaro e poteva trarre in inganno riguardo i contenuti del Set Eon, questo ha tratto in inganno molti consumatori che hanno acquisto la console in questa configurazione proprio con l'obiettivo di avere accesso anche alla modalità PvE Salva il Mondo.