Fortnite Salva il Mondo: è in arrivo il Re della Tempesta, la sfida finale di Vallarguta

Fortnite non è solo Battaglia Reale: per festeggiare la conclusione dell'arco narrativo di Vallarguta - Atto 3 in Fortnite Salva Il Mondo, Epic Games ha preparato per i giocatori la sfida definitiva, che metterà in palio dei premi esclusivi: sta per arrivare il Re della Tempesta.

Quest'ardua battaglia metterà alla prova le abilità di costruzione e di combattimento dei giocatori, che sono invitati a scendere in battaglia formando delle squadre da quattro. La missione ha inizio in una caverna oscura, dopodiché starà ai partecipanti scoprire qual è il miglior modo per sconfiggere il Re della Tempesta.

Abbattendolo per la prima volta, i giocatori otterranno l'accesso ad Anthony , l'ultimo membro degli Steel Wool, e otterranno un Progetto arma leggendario , un Rivantaggio e uno Stravantaggio epico .

, l'ultimo membro degli Steel Wool, e otterranno un , un e uno . Sconfiggendo il Re della Tempesta una volta al giorno (o aiutando gli amici a completare la stessa impresa) otterranno una ricompensa Allerta missione mini-boss.

Ad ogni missione completata riceveranno PE superstite, eroe o progetto.

Ci sono in palio anche 4 o 5 scorte contenenti un assortimento di progetti epici o leggendari, materiali per vantaggi e materiali per evoluzione.

Coloro che riusciranno ad abbattere il Re della Tempesta entro le 05:59 del 2 gennaio 2019 riceveranno una versione speciale a tiratura limitata della Spilla Re della Tempesta (visibile in calce). Le spese di spedizione saranno a carico di Epic Games! Non appena sconfiggeranno il boss, i giocatori idonei riceveranno un'e-mail con le istruzioni necessarie alla ricezione del premio. Il regolamento ufficiale dell'iniziativa è disponibile a questo indirizzo.