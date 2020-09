Fortnite Salva il Mondo lascia Mac, rimborsi in arrivo: ancora contrasti tra Epic ed Apple

Prosegue l'accesso e duro confronto tra Epic Games ed Apple, con conseguenze che continuano a coinvolgere la presenza di Fortnite: Battaglia Reale sui dispositivi del colosso di Cupertino.

L'ultimo aggiornamento offerto dalla software house annuncia che a partire dalla giornata di 23 settembre 2020, Fortnite Salva il Mondo cesserà di essere disponibile su MacOS. Una decisione drastica, che Epic Games ha attribuito all'impossibilità di procedere con l'aggiornamento delle versioni Apple del proprio free to play. Queste le parole condivise dalla software house in un comunicato: "Apple impedisce a Epic di firmare elettronicamente giochi e patch distribuiti su Mac, rendendo impossibile continuare a sviluppare e offrire Fortnite Salva il Mondo su questa piattaforma. Nello specifico, l'imminente release v14.20 provoca bug ed errori tali nella versione v13.40 da compromettere l'esperienza di gioco".



Come conseguenza di questa decisione, Epic Games ha inoltre reso noto di aver avviato un programma di rimborso dei giocatori. Di seguito, le linee guida diffuse: "Stiamo rimborsando tutti i giocatori che hanno acquistato qualsiasi pacchetto Fondatore o Iniziale di Salva il mondo (inclusi i Potenziamenti) e hanno giocato a Salva il mondo su macOS tra il 17 settembre 2019 e il 17 settembre 2020. Inoltre, rimborseremo anche tutti i V-buck acquistati e poi spesi per lama su macOS durante questo periodo". La procedura sarà avviata in automatico, ma potrebbe essere necessario dover attendere sino al 2 ottobre per vedersi accreditata la somma dovuta.



I giocatori, ad ogni modo, conserveranno sul proprio account ogni V-Buck e oggetto acquistato, mente Salva il Mondo resterà giocabile su PC e console. Ricordiamo inoltre che presto il download di Fortnite sarà impossibile su Mac.