Fortnite Salva il Mondo e Modalità Creativa: le novità dell'aggiornamento 12.20

E' finalmente arrivato l'aggiornamento 12.20 del Battle Royale di Epic che oltre a introdurre gli elicotteri in Fortnite include anche interessanti novità per quanto riguarda le modalità Salva il Mondo e Creativa.

Fortnite Salva il Mondo

Knox e Knox Oro

Un improbabile eroe arriva a Casa base. Avrà le carte in regola per unirsi alla battaglia? Completa la missione Knox sale in cattedra per sbloccare Knox Oro, il nuovo Costruttore.

Sessione Folla

Aumenta di livello e fai evolvere i tuoi oggetti preferiti durante il mini evento Sessione folla! Per tutta la durata dell'evento, le allerte missione mini-boss forniranno PE, materiali per evoluzione, Rivantaggio o Stravantaggio in più. Aggiunti quattro incarichi, ognuno con dieci fasi che garantiscono ricompense uniche e sempre migliori, quando completate. (PE eroe/progetto/superstite, materiali per evoluzione, Stravantaggi o oro). Questo evento sarà disponibile fino al 3 aprile.

Il Pulitore

Nessuno si muova... Cumula il tuo danno... E spazza via gli Abietti con il nuovo fucile di precisione Il Pulitore! Disponibile al Negozio settimanale a partire dal 19 marzo all'una di notte ora italiana al 26 marzo all'una di notte ora italiana.

Fortnite Modalità Creativa

Armi e Oggetti

Aggiunto il Fucile d'assalto pesante epico e leggendario

Aggiunta la mitraglietta a Fuoco rapido non comune e rara

Aggiunta la Mina di prossimità ai consumabili.

Prefabbricati e Gallerie

Aggiunti altri tappeti, grafica, un orologio e un castello di sabbia alla Galleria senza collisioni

Aggiunti altri steli di granturco alla Galleria natura cespuglio

Correzione di Bug