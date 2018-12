Fortnite Offline: Salva il Mondo disattivato, segnalata la perdita di dati e progressi

La modalità Salva il Mondo di Fortnite è stata momentaneamente disattivata da Epic Games a causa di alcuni problemi tecnici riscontrati con Stormshield Storage e la Frostnite Mode. Gli sviluppatori stanno lavorando per risolvere l'inconveniente.

Come potete leggere nel tweet riportato a fondo pagina, Epic Games ha disattivato la modalità Salva il Mondo di Fortnite per investigare su alcuni problemi tecnici relativi alla Frostnite mode e al Stormshield Storage. Allo stato attuale, dunque, i giocatori di Fortnite non possono accedere alla componente PvE del gioco, almeno fino a quando gli sviluppatori non saranno riusciti a individuare tutti gli errori e correggerli. Secondo alcune testimonianze, alcuni giocatori avrebbero perso anche i propri progressi e tutti gli oggetti dell'inventario, ma è probabile che questi possano tornare disponibili ripristinando un backup.

Per sapere quando la modalità Salva il Mondo di Fortnite tornerà nuovamente operative, non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti da Epic Games. Intanto ricordiamo che il gioco ha ricevuto il nuovo aggiornamento 7.10 nella giornata di oggi, migliorando il bilanciamento di alcuni veicoli come gli X-4 Stormwing e diverse armi, tra cui il Fucile d'Assalto Pesante.



Nelle scorse ore un leak di Fortnite ha svelato l'arrivo di nuove skin, emote, deltaplani e strumenti di raccolta che dovrebbero fare la loro comparsa nei prossimi aggiornamenti, sicuramente non prima che Epic abbia risolto le problematiche di Salva il Mondo. La Modalità PvE di Fortnite è a pagamento e molti utenti stanno protestando animatamente sui profili social della compagnia, vi aggiorneremo non appena i problemi saranno completamente arginati.