Fortnite Salva il Mondo: tutte le novità per Halloween

Fortnite Salva il Mondo si aggiorna con tante novità legate all'evento di Halloween Fortnitemares, che ha preso ufficialmente il via nella giornata di oggi e andrà avanti fino al 4 novembre. Di seguito tutte le novità della patch 11.10 per Fortnite Save the World.

Serie Incarichi di Affari Lupeschi

Lupi? Dove? Nel villaggio gira voce che se partecipate alla Brancostravaganza... Il vecchio A.C. Trovasangue, o uno degli altri tre, si uniranno alla vostra squadra. Diamoci dentro, lupi!

Il Re della Tempesta

Eroi della Casa base, abbiamo bisogno di voi! Il Re della Tempesta è tornato ed è assetato di vendetta. Chiamate a raccolta i vostri amici, armatevi a dovere e sconfiggete il re. E non dimenticate: i dolciumi andranno al vincitore.

Lama Fortnite: Incubo

Il fantasma del Lama Fortnite: l'incubo è stato visto infestare le sale della Casa base. C'è chi sostiene che stia ancora lasciando cadere Eroi stregati e armi Black Metal.

Ninja Manny: il capobranco è tornato!

Manny evoca il potere della notte con un potenziamento alla velocità di movimento e una riduzione del costo energetico durante i cicli della sera e della notte.

Vantaggio standard: Cacciatore notturno

Durante la sera e la notte, incrementa la velocità di movimento del 25%.

Vantaggio Comandante: Cacciatore notturno +

Durante la sera e la notte, incrementa la velocità di movimento del 50% e diminuisce il costo energetico delle abilità del 50%

Pistola Fantasma

La pistola più spettrale di sempre è tornata... con qualche incremento mostruoso gentilmente offerto dalla spaventosa arte armaiola di Clip. Una pistola con cadenza di tiro bassa che spara munizioni spettrali in grado di attraversare nemici e pareti. Non c'è modo migliore per mostrare al mondo che avete la stoffa del boss dei fantasmi. Disponibile nel Negozio settimanale dal 31 ottobre all'01:00, ora italiana, fino al 7 novembre alle 00:00, ora italiana.