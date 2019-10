Fortnite Salva il Mondo: ecco tutte le novità della settimana

Da poco è finalmente disponibile il nuovo aggiornamento di Fortnite, che si è concentrato principalmente sulla modalità Salva il Mondo, portando con sé alcune interessanti novità che vi andiamo a svelare di seguito.

È disponibile ad esempio la nova sfida "La Porta per l'Oscurità". Nelle patch note ufficiali si legge: "Preparatevi per un'esperienza di puro terrore! Unitevi alla squadra della Casa base per una gita da brivido al leggendario rifugio della Quercia Lagnosa, il terzo hotel più infestato di Stoneplankentwine."



Arriva inoltre il nuovo eroe Straniero: Willow. Il nuovo personaggio pu evocare un fantasma ed ottenere forza a discapito della sua salute.

Il suo vantaggio standard è la Risatina Spettrale, che aumenta i danni abilità al diminuire della sua salute.

Il vantaggio comandante è una specie di evoluzione di questa caratteristica, che aggiunge la possibilità di evocare un fantasma dopo un'eliminazione abilità, che andrà alla ricerca di nemici nelle vicinanze per poi esplodere.

È torato inoltre il Fucile d'assalto del Becchino, che sarà disponibile dal 24 al 31 ottobre nel Negozio settimanale.

Epic Games ha inoltre annunciato che nell'aggiornamento 11.10 di Fortnite sarà rimosso il sistema di sfruttamento dalle partite private e dalle partite con un amico, e ricontrollerà i punti di generazione per DSAT.

